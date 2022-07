Pop TV zapušča znani obraz, seli se na drugi konec sveta

»Danes smo malo žalostni ... Tanja Divac, naša divja, pridna, zagnana, zabavna, prijetna, sočutna, dobra novinarka, nas zapušča. V službi je bila vedno pripravljena na vse, zdaj je pripravljena na prelomnico, nove dogodivščine, ki jo čakajo daleč, daleč, na drugem koncu sveta. Sploh ne dvomimo v to, da ji ne bi uspelo uresničiti sanj, se naučiti novi stvari, priti do dragocenih spoznanj in uspeti v čemerkoli se bo preizkusila. Žalostni, ker nas zapušča in veseli, ker gre pogumno za svojimi sanjami, ji mahamo v slovo in ji želimo veliko sreče,« so zapisali zdaj že njeni bivši sodelavci na 24ur.

Tanja je bila dolga leta prepoznaven obraz rubrike Pop IN. Zapisala je, da je v poslopje Pro Plusa prvič prikorakala pred 14 leti. »Danes se poslavljam od nečesa, kar poznam že skoraj tretjino svojega življenja, a spomini na lepe trenutke bodo zavedno ostali,« je zapisala Tanja ob slovesu od sodelavcev, ki so razkrili, da Tanja odhaja v Azijo.