Pokončna in pogumna upornica: poglejte, kdo je bil na premieri (FOTO)

Smoletova Antigona je potem, ko jo je prvič uprizorilo eksperimentalno gledališče Oder 57 v režiji Francija Križaja in so jo v repertoar sprejeli tudi v ljubljanski in mariborski Drami, kmalu zatem pa še v Zagrebu in Trstu, svoje mesto minuli teden premierno našla tudi na odru novogoriškega gledališča.

Ob izdaji davnega leta 1960 je Dominik Smole zapisal: »Antigona je tisto, kar človek ve, da bi moral biti.« Mit o Antigoni, pokončni in pogumni upornici, že od antike obravnava temeljno vprašanje o nasprotju med nenapisanimi človeškimi zakoni in kodificiranimi zakoni države, med etiko in pravom. S tega izhodišča se na antični mit ozira tudi novodobna različica, ki pa se ne ukvarja več z uporom avtoritarnemu vladarju, ampak je srž njene aktivnosti sledenje vesti, sistemu vrednot, v katerega trdno in brezkompromisno verjame – ne glede na klice bližnjih, govorice ljudi ali mnenje vladajočega.

V Novi Gorici smo v objektiv ujeli veliko stalnih gostov premier, ki se z veseljem podajo tudi na Primorsko, da podprejo svoje stanovske kolege.

Branka Završana in Lučko Počkaj, oba člana ansambla SLG Celje, je novogoriška Antigona zvabila na drugi konec Slovenije.

Prešernovo gledališče Kranj in SNG Nova Gorica uspešno sodelujeta v številnih koprodukcijah, za kar sta seveda zaslužna tudi direktorja obeh gledališč, Jure Novak iz Kranja in gostiteljica Mirjam Drnovšek.