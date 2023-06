Poglejte, koliko evrov so zbrali za Rogličev dres (FOTO)

Lions klub Maribor Piramida je v Rožmarinu priredil tradicionalno vsakoletno dobrodelno dražbo starin in umetnin, poleg tega pa še zanimivih športnih artiklov naših najboljših športnikov. »Letošnja dražba je bila še posebno uspešna, saj nam je s pomočjo gostov in donatorjev uspelo zbrati kar 15.000 evrov,« je povedal predsednik Gorazd Novak. »Sredstva bodo v celoti namenjena našemu štipendijskemu skladu za nadarjene srednješolce in osnovnošolce, predvsem za tiste iz socialno šibkejših družin,« je še dodal. Najbolj vroče je bilo pri draženju podpisanih dresov košarkarja Gorana Dragića iz Miamija in cestnega kolesarja Primoža Rogliča iz Jumbo Visme, ki je prav v tem času prvič osvojil italijanski Giro. Dragić bo visel v pivnici Kozlovna na Poštni ulici, Rogliča pa je kupil nekdanji mladinski nogometni reprezentant Aleš Borko.

Lastnica podjetja Remax Radejka Remic (na fotografiji razširjena družina Remic) je za sliko plačala dvakratni znesek, ker je zamudila na draženje. FOTOGRAFIJE: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Ponosni člani Lions kluba Maribor Piramida so zbrali 15.000 evrov.

Zvonko Bartok, slikar in lastnik galerije, z ženo Ireno Bartok iz Snage Maribor, je doniral kar več svojih slik.