Poglejte, kje uživa Helena Blagne (FOTO)

Pred dnevi smo že poročali, da je slovenska glasbena diva Helena Blagne zapustila Slovenijo . S polnimi kovčki se je odpravila novim dogodivščinam naproti, da se napolni z novo energijo in se v domovino vrne kot prerojena.Lepa pevka svojim prijateljem destinacije potovanja ni razkrila, so pa njeni oboževalci prepričani, da so s fotografije pravilno razbrali, kje je. Mnogi so prepričani, da uživa na Maldivih, drugi pa pravijo, da fotografija čudovite plaže ni nastala na rajskih Maldivih.Na vprašanje prijateljice, ali se lahko potuje, je odgovorila: »Seveda lahko potujete, a ne kamorkoli. Malo poguglajte.«