Kam pa kam? Helena Blagne zapustila Slovenijo

Glasbena divaima, kot kaže, dovolj mrzle Slovenije. Na instagramu je razkrila, da je spakirala kovčke in jo mahnila v tujino. Kam je odpotovala, ne želi razkriti, čeprav jo mnogi nagovarjajo k temu.Da potrebuje oddih in da si ga zasluži, pa se strinja večina njenih prijateljev, ki se ne morejo načuditi njeni lepoti ob fotografiji, ki jo je objavila. »Spočij si, saj si zaslužiš,« je zapisala ertevejevkaNi pa Helena Blagne edina znana Slovenka, ki je v tem času zapustila domovino. Mnogi so jo mahnili na Kanarske otoke. Kdo ve, morda pa je Helena namenjena ravno tja. Zapis pod fotografijo Adios amigos bi gotovo lahko razumeli kot namig, da potuje v špansko govorečo deželo.