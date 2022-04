Poglejte, kakšno razkošno posestvo si je v Ameriki kupila znana Slovenka (FOTO)

Ena najbolj uspešnih slovenskih plesalk Nika Kljun te dni kar žari od sreče. Končno je namreč prejela ključe novega doma, ki si ga je tako želela. Na svoje instagram profilu je delila fotografije čudovitega posestva, ki ga je kupila v priljubljenem Palm Springsu v Kaliforniji. Kot je zapisala, je to njen mali košček raja, ima celo jezero z belimi pelikani.

»Če pomislim, kaj vse je bilo potrebno, da sem prišla do tega. Moji najbližji vedo, koliko izzivov je bilo potrebnih, da sem prišla do novega doma. Nepremičninski trg je nor in cene so takšne, kot da so hiše narejene iz zlata.«

FOTO: Instagram