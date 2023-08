Poglejte, kako vroča je ta znana Slovenka v zrelih letih (FOTO)

Zvezdana Mlakar, priljubljena igralka in kolumnistka revije Suzy, svojega telesa ne skriva in se je pogumno pokazala Slovencem. V rumenih dvodelnih kopalkah je požela kopico pohval in navdušenje.

Seveda ob objavi fotografij v kopalkah, od katerih je ena letošnja, druga pa nekaj let starejša, niso manjkale modre misli:

»No, jaz sem najbolj srečna poleti,ko se mi ni treba gledati v ogledalo, ko živim brez ure in fizično delam do skrajnih meja.

Se pa že vrsto let igram s podobami in preden sem šla na morje, sem našla te stare rumene kopalke, ki jih nekaj let nazaj niti nisem mogla obleči, ker sem pridelala par kil. Vsako leto se za hec slikam v skoraj isti pozi in potem gledam kako gre čas.

Prva slika je od letos, druga, v morski peni pa je iz leta 2016, kraj je isti.

Haha, prej in potem?

Resnično, brez filtrov?

Ja, zakaj pa ne?

Pa ne zaradi lepote in drugih neumnosti.

Pri svojih letih me je minilo spogledovanje s popolnostjo in všečnostjo.

Gre za nasmeh in gre predvsem za zdravje!

Zdrava sem!

Smejim se, radostim se, ko vse odklopim!«