Spoštovana Zvezdana! V svojem kraju sem znana, zato me skrbi, da me kdo ne prepozna, a te nujno potrebujem. Veliko delam in sem bila 14 let srečno poročena. Imam otroke, mož pa me je pred dvema letoma obvestil, da odhaja, ker me nima več rad. Skoraj me je kap, zdelo se mi je, da imam dokaj dober zakon. Potem sem začela sestavljati sliko. Tip me je ves čas dobro izkoriščal, živel je od mojega denarja in ugleda. Bila sem tako zaposlena in zaslepljena, da nisem videla, da me je ves čas varal in se za mojim hrbtom delal norca iz mene. Otroke je obrnil proti meni, da komaj govorijo z mano. Zaradi ...