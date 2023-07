Zvezdana Mlakar brez dlake na jeziku, razkrila, kdo je krivec za vremensko dogajanje (VIDEO)

Priljubljena igralka in televizijska voditeljica Zvezdana Mlakar je s svojimi sledilci na družabnem omrežju facebook delila razmišljanje o trenutnem vremenskem dogajanju, potem ko je tudi njo prizadela toča in uničila njen vrt.

»Vročina je bila prevelika, tako, da zdaj vreme vrtinči kot ponorelo, zdaj dež, zdaj toča, zdaj veter, zdaj neznosna vročina. V bistvu sem odklopljena od novic, dela imam čez glavo, moji obiskovalci pa med predahom modrojujejo o vremenu in z njimi tudi jaz. Mednje se je pritihotapila misel, da to vreme ni normalno, da ga je nekdo naročil, da nas kaznuje in si nas pokori. Eh, dragi moji, meni se enostavno tako ne da živeti. Jaz nisem sposobna tako razmišljati. Da bi mislila, da mi tam zunaj nekdo nekaj slabega hoče, da je nekdo drug kriv za vse te katastrofe od vremena? Da nas kaznuje Bog? Vse skupaj je delo narave, če smo ji pomagali skuhati te orkane in nenavadne pojave, naj se odloči vsak sam zase,« je zapisala in dodala, da tudi sama prevzema odgovornost, a se po njenih besedah zares trudi biti prijazna in čuteča do Zemlje, oblakov in sonca.

Dodajmo, da so ob močnih neurjih, ki so v zadnjih dveh tednih zajela Slovenijo, na družabnih omrežjih 'vzklile' razprave o teorijah zarote, ki jih najbolj podpirajo in podpihujejo zanikovalci podnebnih sprememb. A stroka, ki že leta opozarja na vpliv teh sprememb, je enotna - to je nova realnost.