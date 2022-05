Poglejte, kako so znani Slovenci oblikovali svoje copate (FOTO)

Če je verjeti oglasu, med svetovnimi zvezdniki ni nikogar, ki ne bi imel v omari z obutvijo vsaj enega para športnih copatov air max. Njihovemu zgledu zdaj sledijo tudi nekateri znani slovenski obrazi.

Edinstveni izdelki po koncu ustvarjanja so bili prava paša za oči.

V Ljubljani pa se niso samo pokazali obuti v omenjeno znamko, temveč so jo imeli priložnost oblikovati po lastnih zamislih. Med drugim so namreč na dogodku potekale tudi delavnice Nike Air Max 3D, preproga Tufting, Paint Scramble in fotokotiček. Ustvarjalna delavnica za znane in manj znane je ponudila možnost soustvarjanja lastnega dizajna na po meri izdelanem 3D-modelu čevljev nike air max, najboljši pa je bil tudi nagrajen.

Preproga Tufting je v zadnjih dveh letih pridobila veliko privržencev in občudovalcev, saj so mnogi navdušeni in dobijo veliko navdiha, ko gre za ustvarjanje preproge. Biti ustvarjalen in edinstven je ena najboljših lastnosti, ki jih lahko ima oseba, in Paint Scramble je bila kot nalašč za to, vsak je namreč lahko izbral barvo, vanjo potopil čopič in z barvo škropil po steni.

DJ Umek je velik ljubitelj športnih copatov. FOTOGRAFIJE: AGENCIJA EKSKLUZIVNO

Prireditev je privabila nekatere znane slovenske obraze, med drugim so se na dogodku zabavali DJ Umek, Maja Založnik, raper Ževža, Kaly Kolonič, pevka in radijska voditeljica Anabel in številni drugi.