Poglejte, kako se je Glas mladih razširil po Mariboru (FOTO)

Pomemnost temeljev in vrednot, ki jih že v predšolskem obdobju predajamo najmlajšim, ko jih ozaveščamo o podnebnih spremembah, je ena najpoglavitnejših tem razvoja, pravijo organizatorji prireditve Glas mladih za skupno prihodnost, ki je še pred prvim nastopom na odru mariborske dvorane Union dobila potencial, da postane tradicionalna.

Strokovni delavci in otroci Vrtca Ivana Glinška Maribor, Osnovne šole Prežihovega Voranca Maribor, III. gimnazije Maribor, pedagoške fakultete v Mariboru ter predstavniki mestne četrti Koroška vrata z ženskim pevskim zborom Glasbena matica so do zadnjega kotička napolnili Union ter s poldrugo uro dolgim programom, ki je ozaveščal pa tudi zabaval, poskrbeli, da so prav vsi dvorano zapustili polni optimizma.

Strokovni sodelavci Vrtca Ivana Glinška so z najmlajšimi pripravili plesno koreografijo.

Glavne akterke: ravnateljica III. gimnazije Marija Lešer, ravnateljica OŠ Prežihovega Voranca Maribor Barbara Pernarčič, kulturnica in političarka Zdenka Križanič ter ravnateljica Vrtca Ivana Glinška Maribor Ester Mlaj