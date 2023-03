Poglejte, kako je Anamaria za rojstni dan voščila Luki (FOTO)

Naš košarkarski as Luka Dončić je na zadnji februarski dan dopolnil 24 let. Na profesionalnem področju je žal ostal brez darila za rojstni dan, saj so Dallas Mavericks izgubili proti Indiana Pacers, kljub temu da je Slovenec tekmo končal z 39 točkami.

Je pa Luki nekoliko bolj romantično voščila njegova boljša polovica. Anamaria Goltes mu je na Insagramu posvetila dve objavi. »Vse najboljše, ljubezen moja,« je zapisala ob arhivski fotografiji, ki je nastala na njunem skupnem dopustu. Objavila pa je tudi fotografijo, kjer so tudi njuni trije štirinožni prijatelji. »Radi te imamo,« je še sporočila ob tem.

Luka, Anamaria s svojimi štirinožnimi prijatelji. FOTO: Instagram

Prikupna Luka in Anamaria. FOTO: Instagram

​