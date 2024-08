Poglejte, kaj so na poroki Challeta Salleta postregli svatom (FOTO)

Slovenski raper Challe Salle je minuli vikend večno zvestobo obljubil svoji izbranki Yvonne, s katero imata sinčka Alexa. Mladoporočenca sta si večno zvestobo najprej obljubila v pravoslavni cerkvi v Ljubljani, nato pa sta v ožjem krogu družine in prijateljev slavje nadaljevala na gradu Bogenšperk.

Glasbenik je na družbenih omrežjih že delil nekaj utrinkov s poroke. Yvonne je nosila prekrasno klasično belo poročno obleko v čipki z dolgimi rokavi in dolgo vlečko, ženin pa je oblekel svečani beli smoking s črnim metuljčkom.

Tokrat pa je Challe razkril nekaj podrobnosti s slavja. Za glasbo je poskrbel njegov kolega, pevec Robert Bijelić.

Kaj so imeli na meniju?

Raper je razkril tudi, da ni manjkalo dobre hrane, kot se za poroko spodobi. Sledilcem je pokazal, kaj so postregli svatom. Za predjed so si privoščili kruhov cmok ter divjačinski ragu z divjimi zelišči, kozjim sirom in hrenovim sladoledom. Sledila je goveja juha z domačimi rezanci, mesom in zelenjavo. Gostje so lahko izbrali tudi juho iz pečene buče z ingverjem in lešnikovimi cmočki.

Za glavno jed so bila na meniju počasi pripravljena goveja rebra v omaki, polnjene piščančje prsi s skuto in zelišči, za prilogo pa kremna polenta s tartufi in krompir iz peči ter zelenjavni štrukelj. Za polnočni obrok so postregli domače burgerje.