Poglejte, kaj je po poklicu mama naše pevke Maje Keuc

Kot profesorica kemije je začela delati pred več kot tridesetimi leti in o tem, zakaj je izbrala študij kemije, pravi:

"Ker združuje tako razumevanje osebnega kot poklicnega življenja. Študij kemije omogoča razumevanje narave in ves čas spodbuja radovednost ter krepi občutljivost in natančnost izražanja.

Koncepti, ki se razlagajo preko kemije, so lahko dobra osnova tudi za razumevanje tega, kar se nam dogaja v družbi. Modrost poučevanja kemije ali kakšnega drugega predmeta ni v tem, koliko se naučimo, temveč, kaj s tem znanjem lahko naredimo in koliko zaradi tega dejansko bolje razumemo svet okoli sebe."

Več let je poučevala na II. gimnaziji Maribor in to obdobje opisuje kot najlepše v svoji karieri.

"Poučevanje na II. gimnaziji Maribor, kjer sem bila več let profesorica kemije, je bilo najlepše obdobje v moji karieri. Težko je to opisati nekomu, ki tega ni doživel. So okolja, kjer se preprosto počutiš varno in dobro. In rad delaš, se veseliš uspehov dijakov, si rad s svojimi sodelavci in imaš občutek, da je skoraj vse mogoče. Pouk je bil zame pomemben, vendar je bil vedno samo osnova za vse, kar smo delali, ko se je zaključil.

Ločnica med delom in prostim časom se je zabrisala, med zasebnim in službenim prav tako. Kljub izjemno lepim, spoštljivim in iskrenim odnosom je to bilo na trenutke tudi zelo težko zame."

Po dvaintridesetih letih dela v Mariboru se je odločila, da je čas za spremembo. Oddala je prijavo in danes je na novi poziciji. Preberite si, kaj počne v intervjuju TUKAJ - na Onaplus.si.