Poglejte, kaj je naredil Challe Salle: zanj je to prvič

Priljubljenost tetoviranja očitno ne upada, saj si kožo krasijo s poslikavami tako stari kot mladi, izbor motivov in slogov pa je neskončen.

To ni nič nenavadnega, saj gre za tisočletja staro prakso, uveljavljeno v tradiciji mnogih kultur. Od ameriških Indijancev do Vikingov in avstralskih Maorov: tetoviranje predstavlja pomembno kulturno izročilo, ki se prenaša iz roda v rod.

Za trajno poslikavo kože se je odločil tudi reper Challe Salle, nadlaket mu zdaj za večno krasi črno-beli gladiator v slogu realizma. Tetoviral ga je večkrat nagrajeni mojster Dejan Marič.

Challe Salle je telo okrasil z novo tetovažo. FOTO: Zajem Zaslona Instagram

Marič je sicer tetoviral že več znanih Slovencev, njegove stranke so med drugim tudi 6pack Čukur, Tim Kores - Kori in Bine Volčič.