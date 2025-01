Poglejte, kaj je Klakočar Zupančičeva obula za v Dražgoše (FOTO)

Urška Klakočar Zupančič, predsednica Državnega zbora, je s svojim slogom ponovno pritegnila pozornost na tradicionalni spominski slovesnosti v Dražgošah ta konec tedna, kjer se je zbrala množica ljudi ob 83. obletnici dražgoške bitke.

Zbrane je nagovorila Klakočar Zupančičeva, ki je med drugim Dražgoše izpostavila kot simbol upora proti strahovladi in opozorila, da se človeška civilizacija znova sooča s težkimi izzivi.

V šali pa je tudi pripomnila, da je »zasledila, da so se nekateri spraševali, kako se bom obula danes«. Ko je stala na odru, je bila njena izbira jasna: nadela si je rdeče gležnjarje oziroma bulerje, ki so v trenutku pritegnili poglede obiskovalcev.

(Oglejte si posnetek. Počakajte nekaj trenutkov, da se naloži):

Rdeči čevlji so postali sinonim za šefico DZ že ob njenem nastopu funkcije pred dobrim dvema letoma, ko si je za imenovanje obula rdeče lakaste salonarje.

Spominska slovesnost v Dražgošah. FOTO: Bojan Rajšek

Čeprav so rdeči čevlji ponovno vzbudili zanimanje, pa je Klakočar Zupančičeva s svojim govorom v Dražgošah poudarila predvsem pomen spomina na zgodovino in vrednot, ki so aktualne še danes.

Velika množica ljudi se je udeležila slovesnosti pri spomeniku NOB v Dražgošah. FOTO: Bojan Rajšek

Rdeča barva ostaja, kot kaže, nepogrešljiv del njene osebne politične zgodbe. Tudi zgodovinsko gledano je rdeča v političnem kontekstu povezana z bojem za svobodo in revolucijami oziroma je rdeča pogosto simbol levih ideologij in socialne pravičnosti.