Po napadu na Mišo Molk: oglasila se je znana Slovenka in povedala tole

V Sloveniji odmeva intervju Miše Molk z igralko Mio Skrbinac. Kar nekaj ljudi je zgroženih, saj je voditeljica razkrila spolno usmerjenost igralke, čeprav da to ni bilo javno znano (zanimiv razplet v tej zgodbi najdete v članku Preobrat po drami na nacionalki: poglejte, kaj je zdaj razkrila Miša Molk (VIDEO)), zato je bila deležna številnih žaljivk, tudi na račun svojega videza. Ne bomo jih ponavljali, ker ni potrebe po tem, bomo pa izpostavili zapis Zvezdana Mlakar, ki je po gnojnici, ki so jo zlili na Molkovo, stopila v bran voditeljici. Kritikom sporoča, da ni nič narobe, če kdo komentira, da je voditeljica šla čez mejo dopustnega, »a osebni napadi na Mišo, na njen izgled, njeno starost, ocenjevanje njene lepote, nagovarjanje v stilu "poglej se stara baba", namigovanje na plastiko in nespoštljivo pošiljanje dotične na smetišče zgodovine, je skrajno nespodobno in žaljivo. Pokaže našo družbo v vsej bedi in pritlehnosti in se dotakne točno tiste točke, ki je tema pogovora, seksizma (in starizma), ki nezavedno tli v vseh porah našega življenja.«

Zvezdana se je dotaknila še ene teme: »Ste opazili, da "starih" moških nihče ne ponižuje z njihovimi leti? Kaj šele, da bi jih sodili po njihovi zunanjosti. Veliko večino takih neprimernih komentarjev so napisale ženske (ki bi s svojo zunanjostjo imele kar veliko dela).«

Celotno objavo Zvezdane Mlakar objavljamo spodaj.