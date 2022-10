Po dolgem času se je oglasila Nina Osenar: Ko človek zboli ...

Po težkem obdobju, ko je dolgotrajna bolezen močno ogrozila njeno življenje in je iskreno dvomila, da bo še kdaj stala na odru, bo gledalce in poslušalce v vlogi gostiteljice festivala Popevka pozdravila Nina Osenar, so sporočili z RTV Slovenija. To bo njen prvi javni nastop po petih letih.

Ob tej priložnosti je Osenarjeva gledalcem posvetila ganljivo sporočilo: »Najdražji moji, neskončno se veselim, da je moje zdravje toliko izboljšalo, da bom na ta magični večer z vami delila ljubezen do glasbe in praznovala 60. rojstni dan najlepšega slovenskega glasbenega festivala. Naj vam zaupam še eno svojo srčno željo: želim si, da bi nekoč tudi sama zapela z orkestrom v tekmovalnem delu Popevke. Petje je namreč še vedno moja velika ljubezen in moja duša še vedno hrepeni po glasbenem ustvarjanju. Želje se namreč takrat, ko človek zboli, reducirajo na eno samo: željo po ozdravitvi. Po dolgi bitki z boleznijo tako ostanejo res samo tiste stvari, po katerih hrepeni naša duša. In v meni zares tli ta močna iskra, tiha želja, da bi spet pela.«

Nini Osenar se bo kot sovoditelj pridružil akademski igralec Jure Kopušar, ki v zadnjem času blesti v naslovni vlogi slovenskega pop-rokovskega muzikala Povodni mož.