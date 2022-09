Nina Osenar sporočila čudovito novico: jeseni bo veselo

Priljubljena voditeljica in pevka Nina Osenar je po porodu izginila s slovenske estradne scene. V javnosti se ni več pojavljala in oboževalci so močno pogrešali njen značilen smeh ter pozitivno energijo. Po štirih letih pa je kot strela z jasnega udarila z izpovedjo, ki je ni pričakoval nihče. »Zrla sem smrti v oči,« je priznala Osenarjeva in izpovedala zgodbo peklenskih zadnjih štirih let, ki je ne privošči nikomur. Svojo zgodbo je delila letos spomladi in s tem tudi napovedala svojo knjigo, v kateri bo razkrila vse podrobnosti težkega obdobja.

Sedaj pa je v slovenski javnosti odjeklnila še ena vesela novica. 39-letnica naj ne bi bila še povsem zadovoljna s svojim počutjem, kljub temu pa naj bi se vrnila na televizijo, saj so ji zaupali vodenje festivala Slovenska popevka. Povabilo je sprejela po tehtnem razmisleku s partnerjem Dejanom Kontrecem, poročajo različni slovenski mediji.