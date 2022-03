Pivčevo takole presenetili, ko jih je najmanj pričakovala (FOTO)

Predsednico stranke Naša dežela Aleksandro Pivec so njeni člani in prijatelji prav posebno presenetili ob njenem jubileju za 50 rojstni dan. Postavili so ji mlaj in vsem dali vedeti, koliko je njihova predsednica stara.

Pivčeva se je presenečenja sicer zelo razveselila, saj na fotografiji kar žari od sreče, a je v posebni objavi vsem dala tudi vedeti, da svoje okrogle obletnice ni nameravala praznovati.

»Dragi moji, rekla sem, da jih ne bom praznovala. Ne zato, ker jih ne želim, ampak zato, ker jih ne čutim. Spomnili ste me na to, da so vseeno tukaj. Če bo njihova druga polovička takšna, kot ta dva dneva, naj pride potem še tretji del,« je zapisala v verzih in svojim članom dala vedeti, da so »izjemni«.

O čustvih, ki jih doživlja ob tej življenjski prelomnici, si je izposodila besede pevca Jana Plestenjaka: »Meni dobro je, leta tečejo, včasih ranijo, včasih ljubijo ...«

Poglejte, kako visok mlaj so ji postavili in kakšno veselo vzdušje je vladalo med praznovanjem. Slavljenko so posedli kar na ramena kolegu, da je bila visoko nad vsemi.