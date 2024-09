Pevka Nina Donelli razkrila, kdo je očka njenega otroka (FOTO)

27-letna estradnica je glede informacij o zasebnem življenju dokaj skopa, pred nekaj dnevi pa se je odločila narediti izjemo in sledilce na instagramu razveselila z zgovorno fotografijo in zapisom:

»Najboljše še prihaja. Dolgo sem premišljevala in tehtala, ali naj delim novico z vsemi vami, in po premisleku sem se odločila, da vam povem (vem tudi, da dolgo ne bi mogla skrivati),« je sporočila in nadaljevala:

»Kljub temu da sem do zdaj dobro skrivala svoje zasebno življenje, se mi zdi lepo, da vam povem, kaj je bil razlog odpovedi vseh koncertov v avgustu (žal ne gre vedno vse po planu) in zakaj me nekaj časa ne bo z vami na odru. Prihaja dojenček in vse, kar si trenutno želim, je, da bo dojenček zdrav.«

Nina, ki se je letošnjega leta potegovala tudi za naziv najbolj fatalne ženske, bo torej prvič postala mamica, ni pa sprva širši javnosti razkrila, kdo je njen srčni izbranec.

V novi objavi na instagramu in v pogovoru za revijo Lady je zaupala tudi to:

To je 31-letni slovenski odbojkar Matic Videčnik, ki igra za ljubljanski klub ACH Volley ter je član slovenske odbojkarske reprezentance.

»Moj partner Matic je za športne navdušence zelo dober odbojkar, zame pa je fant, s katerim se imava rada, se spoštujeva, razumeva in se seveda tudi kdaj spreva.

A kar je zame zelo pomembno, je to, da se znava vedno pogovoriti. Nikoli ga nisem pred nikomer skrivala, vsi moji bližnji, prijatelji in sokrajani so vedeli, da imam partnerja, ki je odličen športnik,« je povedala za revijo Lady.