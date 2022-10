Četrt stoletja je znana Slovenka proslavila v velikem slogu

Pevka ​Nina Donelli, ki je že nekaj let izjemno priljubljena na Hrvaškem, ima za seboj poseben konec tedna. Polovico abrahama, kot se rada pošali, je s prijatelji praznovala kar tri dni. Dva je preživela na Bledu, potem pa nadaljevala še na Štajerskem.

»Letos sem si rezervirala rojstnodnevni vikend. Veliko delam in nemalokrat se mi zgodi, da moram zaradi obveznosti izpustiti druženje s prijatelji. Sebi in njim sem zato za svoj 25. rojstni dan posvetila kar ves vikend. Ker si daril že leta ne želim, so bili vsi prijatelji prav srečni, da sem si končno nekaj res zaželela, in vsi so si organizirali proste dneve. Načrt je bil sicer takšen, da naj bi praznovali na treh lokacijah, pa nam je bilo na Bledu tako zelo všeč, da smo ostali kar dva dni. Hotel, kjer sem redna gostja, ima vse, kar ekipa potrebuje za dobro zabavo: bazen, vrhunsko hrano in neverjetno prijazno direktorico ter osebje, ki poskrbi za domače vzdušje,« nam je povedala Nina, ki na glasbeni sceni ustvarja že deset let.

Polovici abrahama je namenila kar tri dni.

Rojstni dan pa ji razen nove številke ni prinesel večjih sprememb. Njeni načrti so enaki kot doslej, želi si le ustvarjati in uživati na odru. Že ta teden se bo mudila v Beogradu, kjer s producenti pripravlja nekaj čisto novega. »Časi so precej nestabilni. Včasih se je dalo vsaj približno predvideti, kaj bo uspešnica in kaj ne. Odločila sem se, da naredim kar precej velik korak od dozdajšnjega glasbenega ustvarjanja. Tako kot se spreminjajo časi, se z leti spreminjam tudi jaz in sebe vidim ter doživljam drugače. Nisem se še odločila, kaj točno bo prva poteza, pripravljene imamo tri pesmi, ne vemo pa še, kako jih bomo aranžersko zapeljali. Mislim, da bom tako kot do zdaj poslušala svoje občutke. Ko bom slišala to, kar iščem, bom vedela, da je to to,« nam je o načrtih povedala Nina.