Peter Gregorčič zgrožen: njegovo nekdanjo ženo spraševali o obdobju, ki je pripeljalo do ločitve

Univerzitetni profesor in kandidat za evropskega poslanca na listi SLS Peter Gregorčič je ta teden ob prihodu iz tujine doživel neprijetno presenečenje, o katerem se je razpisal na družbenem omrežju X.

»V ponedeljek sem prispel v Ljubljano. Prva stvar, ki me je zanimala, je bila, kako so otroci in Nika, njihova mama. Očitno pa to ni zanimalo le mene, temveč tudi novinarje oddaje Tarča in omrežja, ki stojijo za njimi,« piše Gregorčič. Ob tej priložnosti sta z Niko napisala skupno izjavo za javnost.

Nika: Gre za zadeve, ki so že deset let sanirane

»Pred več kot desetletjem sva s Petrom preživela težavno obdobje, ki je pripeljalo do najine ločitve. Kljub temu sva danes v zelo dobrih odnosih in skupaj vzgajava otroke, na kar sva oba ponosna,« pravita nekdanja zakonca.

»Ker gre za zadeve, ki so že skoraj desetletje sanirane, ni nobene potrebe, še manj javnega interesa, da me s takim poizvedovanjem vznemirjate. Nikoli nisem bila in niti nisem želela biti del javnega življenja, zato spoštujte mojo zasebnost in zasebnost najinih otrok,« je Nika Briški dodala na koncu.