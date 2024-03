Paru iz priljubljene oddaje se je uresničila dolgoletna želja

Spoznali smo ju v oddaji Super par, kjer sta dokazala, da se lahko postavita ob bok veliko mlajšim tekmovalcem, zdaj pa se transportni menedžer Silvo Bezjak in podjetnica Melita Biserkova podajata novim projektom naproti. Melita in Silvo, o katerem smo nedavno poročali, da si je dal na roko vtetovirati obraz svoje najdražje, sta se namreč odločila, da bosta javnost nagovarjala v svojem podkastu, ki sta ga poimenovala V dvoje je super.

»Gostila bova zanimive, uspešne in drugačne pare, ki so na določenih področjih veliko dosegli skupaj ali le s podporo partnerja. Spoznali bomo ozadje njihovega uspeha, neuspeha in vsega, kar so doživljali na svoji poti. Priprave so v polnem teku, prvi gostje pa že v nizkem startu. Veliko bo smeha, dobre volje, marsikaj bomo tudi spoznali, potočili solzo sreče in obudili spomine,« se nad prihajajočim podkastom navdušujeta Melita in Silvo in dodajata, da se jima je s tem uresničila dolgoletna želja.

Energični par, ki je bil najstarejši v prej omenjeni tekmovalni oddaji, v kateri sta na koncu zmagala Indira Ekić in Matic Kolenc, je Slovenija spoznala pred slabim letom. V oddaji sta med drugim razkrila, da sta se spoznala pred malo manj kot 14 leti, začetek njunega razmerja pa je bil zelo simpatičen. Silvo, ki je takrat delal kot vrtnar, je Meliti ponudil popust, ta pa je zgrabila priložnost. In kot pravi Silvo, je prišel, videl in osvojil Melitino srce.