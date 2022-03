Osupnil javnost: slovenski plesalec zapustil britanski šov

Slovenski plesalec Aljaž Škorjanec, ki več kot desetletje živi in si kruh služi v Veliki Britaniji, je osupnil tamkajšnjo javnost, ko je sporočil, da po desetih letih zapušča priljubljeno plesno oddajo Strictly Come Dancing, v kateri pleše tudi Nadiya Bychkova.

Aljaž Škorjanec in njegova Janette Manrara sta že večkrat dokazala, da sta popoln par tako v zasebnem življenju kot na plesnem parketu. FOTO: FACEBOOK

»Na lep sončen dan leta 2013 sem prejel telefonski klic, v katerem so mi ponudili sodelovanje v oddaji, to pa mi je za vedno spremenilo življenje. Ni bilo pomembno, v koliko čudovitih dvoranah sem že plesal v času svoje tekmovalne kariere, toda v trenutku, ko sem vstopil v šov, sem bil bolj živčen kot kadar koli. Pred časom sem sprejel težko odločitev, in sicer da je bila sezona 2021 tudi moja zadnja, ko sem nastopal v tem šovu,« je iskreno zapisal 32-letni plesalec.

Slovenski plesalec z ženo v plesni točki z Edom Sheeranom FOTO: INSTAGRAM

»Oddaja mi je dala priložnost in svobodo, da sem se lahko vsak konec tedna izražal pred milijoni gledalcev. Bilo mi je v čast biti del skupine strokovnjakov, ki te navdihujejo in spodbujajo na vsakem koraku, in to je nekaj, kar bom za vedno nosil s seboj. Zasedba plesalcev se je vsako leto spreminjala, a ena stvar je ostala ista – bili smo najboljši. In to je tudi edina stvar, za katero vem, da se v oddaji Strictly Come Dancing ne bo spremenila,« je 32-letnik hvaležen za vse, česar se je v zadnjih desetih letih naučil. Aljaž je že v prvi sezoni z manekenko Abbey Clancy osvojil plesni pokal, leta 2017 pa je z igralko Gemmo Atkinson pristal na drugem mestu. Ptujčan je poročen s plesalko Janette Manrara, ki je prav tako sodelovala v šovu, a ga je pred enim letom zapustila. Odhod slovenskega plesalca je potrdila tudi televizijska hiša BBC.

»Žalostni smo, da se po desetih letih poslavljamo od profesionalnega plesalca Aljaža. V času, ko je nastopal v oddaji, nas je razveseljeval z nepozabnimi koreografijami, strastjo do plesa in zlatim srcem. Pogrešali ga bomo na plesnem parketu in zunaj njega, na nadaljnji poti pa mu želimo vse najboljše,« so zapisali v objavi na twitterju.

Aljaž se je v svojem poslovilnem sporočilu zahvalil celotni ekipi in tudi oboževalcem ter gledalcem. Svojih načrtov za prihodnost ni razkril, je pa skrivnostno dodal, da so pred njim razburljive stvari.