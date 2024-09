Omar Naber se je oglasil z zelo čustvenim zapisom (FOTO)

Bratje in sestre so za marsikoga prvi prijatelji, zvesti zavezniki in včasih tudi največji tekmeci. Odraščanje z njimi prinaša nepozabne spomine, skupne dogodivščine, pa tudi lekcije, ki jih ne pozabimo do konca življenja. Zelo lepo je, če imamo z njimi dober odnos tudi, ko smo odrasli. Očitno ga ima slovenski glasbenik Omar Naber, ki se je ob rojstnem dnevu brata Anisa na Instagramu oglasil z globokim zapisom.

»Vedno, ko istočasno obiščeva kraj, kjer je zapisano najino otroštvo in najina mladost, se spomnim.. Fantje in punce pridejo in grejo. Otroci pridejo in grejo. Starši so in grejo. Prijatelji pridejo in grejo. Tudi tisti, najboljši. Možje in žene pridejo in grejo. Bratje in sestre pa ostanejo - za vedno. Sestre in bratje, čuvajte se, krijte si hrbte v tem divjem svetu. Radi se imejte in ne pozabite tega nikoli,« je zapisal Omar

Na koncu zapisa je še dodal: »Vse najboljše, moj brat.«

Omarjevi oboževalci verjetno že komaj čakajo, da glasbenik izda kakšen nov hit. Njegov zadnji singel Posebn model je bil zelo dobro sprejet.

