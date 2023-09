Omar Naber v ŠOKkastu: Ona se je tresla in jokala. Močno me je objemala (VIDEO)

Omar Naber je pevec, ki je skozi leta pustil velik pečat na slovenski glasbeni sceni. V novem ŠOKkastu je delil je marsikatero izkušnjo, ki jo je doživel skozi svojo dolgoletno kariero. Začetki so bili sanjski, saj ga je Bitka talentov izstrelila med zvezde. Iz anonimnega pomivalca posode je postal hrepeneči objekt najstnic in koncerti so se polnili kot za stavo. »Tudi za mene je bilo vse skupaj malo nepričakovano, ker se mi je takrat zdelo, da sem jaz veliko premalo naredil za to, kar sem dobil v zamenjavo.« Njegov oče prihaja iz Jordanije in Omar nam je zaupal, koliko mu pomenijo arabske korenine in kako dobro govori očetov rojstni jezik. Bo kdaj posnel pesem v arabščini? Vse to nam je zaupal v intimnem pogovoru, ki ga lahko poslušate tukaj:

Ostaja samski, a z eno izmed oboževalk ga veže prav poseben spomin

Kljub povpraševanju med dekleti, pa zaenkrat ostaja samski. »Se mi zdi, da mi je nekako boljše biti samski, zaradi tega, ker se mi ni treba prilagajati nobenemu. Jaz sem mogoče že malo prestar, da bi se na novo začel prilagajati.«V vseh teh letih je spoznal ogromno oboževalk, nekatera srečanja so lahko tudi inspiracija za pesem. Prav ena izmed zadnjih z naslovom Poseben model, je nastal ob srečanju z dekletom v lokalu. Ko mu je nekoliko pomilujoče dejala, da je res en poseben model in odšla, mu misel ni dala miru in nastala je pesem.

Omar Naber se je razgovoril tudi o oboževalkah. FOTO: Marko Feist

S seboj je prinesel tudi predmet, ki mu ga je pred leti dala oboževalka, ki je v nagradni igri zadela srečanje z njim: »Ona se je tresla in jokala in me je tako objemala. Ni mogla verjeti, kaj se dogaja. Podarila mi je prstan v katerega je vgravirala moje ime.«

Stari znanec evrovizijskih odrov

Takoj na začetku kariere je Slovenijo zastopal tudi na Evroviziji, kamor se je vrnil še enkrat. Prav Kijev je bil dvakrat mesto, kjer je nastopal pred tisoče obiskovalci. Danes na svoj prvi nastop gleda s ponosom: »Ko pogledam svoj nastop zdaj, si rečem, poglej tega predrznega, pogumnega in samozavestnega modela. Ampak so se mi malo hlače tresle, nisem čisto vedel kaj to je. Tak nastop je v bistvu nacionalnega pomena.« In ni še rekel zadnje. Mogoče bo prav Omar tisti slovenski glasbenik, ki bo Slovenijo na izboru zastopal trikrat. Nihče ne ve, kaj bo prinesla prihodnost.

Spregovoril je tudi o manj lepih trenutkih, polenih pod nogami, obtožbah o nadlegovanju in še marsičem. Kaj vse nam je še razkril pa si poslušajte v novem ŠOKkastu.

