Mateja neutolažljiva pred bratovo drugo poroko. Je bila kriva njegova prva?

V resničnostnem šovu Poroka na prvi pogled, ki ga lahko spremljate na Planet TV-ju, bo spet zanimivo. Sodeč po napovedniku za nocojšnjo epizodo, ki ga je objavila omenjena televizija, ne bo manjkalo čustev.

V novi epizodi bomo videli poroko Rudija in njegove izbrane neveste. Dogodek se je zelo dotaknil Rudijeve sestre in priče Mateje, ki ni mogla skrivati solz. Zakaj točno se je jokala, ne vemo, se pa zdi, da so ji privreli na dan spomini iz Rudijeve prve poroke, na kateri je ni bilo.

»Na prvi poroki nisi bila, vemo zakaj. Ne bomo nič odpirali. Zdaj je takšna poroka, sicer je eksperiment, ampak je kot prava, tako da lej... Ne rabiš jokati,« je svojo sestro v novi epizodi tolažil Rudi.

Kot je dejal, Mateje na prvi poroki ni bilo zaradi situacij v zvezi z bivšo partnerko. »Tako je prišlo do nekih nesporazumov. Ne morem za nazaj popraviti,« je dejal.

Marko je pokazal masažne spretnosti

V šovu Poroka na prvi pogled je bilo zelo zanimivo že včeraj, ko smo lahko spremljali Saro in Marka, ki sta obiskala Pariz. Par se je med drugim predal tudi nežnostim. Marko je na Sari pokazal svoje masažne spretnosti.