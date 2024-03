Nevesta po zamenjavi telefonov v njegovem opazila nekaj, kar jo je zelo zmotilo

Resničnostni šov Poroka na prvi pogled je v polnem teku. Kot razkriva napovednik, ki ga je objavil Planet TV, bomo videli, kako so pari opravljali naloge, ki so jim pomagale graditi medsebojno zaupanje.

Med drugim bomo videli, kako sta si Jerneja in Kristjan zamenjala mobilna telefona za nekaj minut. Jerneja je po brskanju po njegovem telefonu izpostavila dve stvari. Opazila je, da ima naloženo zelo znano aplikacijo za zmenke tinder, ki jo uporablja na milijone ljudi po vsem svetu. »Videla sem, da ima tinder. Bom si še jaz naredila profil, da vidim, če me bo všečkal,« je dejala. Kristjan ji je rekel, da te aplikacije ni uporabljal že leta.

Je pa Jernejo bolj kot tinder zmotilo to, da ima veliko komunikacije z drugimi. »Videla sem v njegovem inboxu ogromno enih ženskih imen. To, da ima toliko komunikacije z ženskami in zunanjim svetom trenutno, ko sva midva poročena, me je zmotilo. Se mi zdi, da bo moral malo omejiti, če se bo želel meni posvetiti oziroma če bo želel mene bolje spoznati oziroma se mi približati,« je dejala.

V nasprotju z Jernejo pa Kristjana na njenem telefonu ni nič zmotilo in ima zaupanje vanjo. »Ni me ničesar strah, res ne. Jaz ji popolnoma zaupam,« je dejal. Kako se bo razpletalo med njima, bomo videli v naslednjih epizodah. Zagotovo bo zanimivo.