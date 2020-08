Okuženi slovenski pevki sporočili: Ostani močna

Pevka in radijska voditeljicaje nedavno sporočila, da je pozitivna na koronavirus. Priznala, da jo pestita le dva simptoma, izguba vonja in okusa, ter svojim oboževalcem iz samoizolacije sporočila, da ostaja pozitivna in da je v redu. V teh dneh bo 21-letna simpatična glasbenica najverjetneje končala 14-dnevno samoizolacijo, za katero pravi, da ni nujno najslabša stvar.»Vsak dan berem, pojem in pišem pesmi, delam jogo, meditiram ... Na kratko: uživam v svoji družbi,« je zapisala na družbenem omrežju. V slabem tednu ji je uspelo prebrati 23 knjig, a kot kaže, se je samoizolacije že nekoliko naveličala. Sporočila je, da jo pri dobrem duševnem zdravju ohranjata eno in edino okno, ki ga ima v stanovanju, in ogromna količina kave.Eden od njenih prijateljev na družbenem omrežju ji je ob tem položil na srce, na ostane močna, saj »zaradi neprijetnih dogodkov postanemo močnejši in začnemo ceniti pomembne stvari v življenju. Vedno ostani pozitivna in nasmejana, kot si bila doslej. Upam, da hitro mine.«Anabel pa so sledilci izpolnili dan, ko so ji sporočili, da jim njena pesem Ob kavi vsak dan večkrat polepša dan.