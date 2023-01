Ojoj, poglejte, pri čem so ujeli poslanca Svobode (VIDEO)

Družabna omrežja je preplavil posnetek dogajanja v državnem zboru, ki je šokiral slovensko javnost. Poslanca Gibanja Svoboda so posneli, ko si je v državnem zboru vrtal po nosu. In ne samo to, zdi se, da je smrkelj tudi pojedel. O tem so prepričani spletni komentatorji, ki so si video ogledali na omrežju twitter, kjer je bil objavljen.

»Tole je pa ogabno, no. Pa kdorkoli že je ...« se je pridušala ena izmed uporabnic omenjenega omrežja. Drugi je duhovito pripomnil, da se gospod navaja na brezmesni meni, tretji pa, da to ni bilo nič takega, ker je tovrstno početja med ljudmi menda pogosto. Kaj točno se je zgodilo, presodite sami.