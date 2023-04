Odgovor kritikom: v Mariboru se dogaja (FOTO)

Kritiki Maribora in dogajanja v štajerski prestolnici pogosto zatrjujejo, da je mestno jedro mrtvo in da se v njem nič ne dogaja. Pa zagotovo ni tako, saj mesto živi kot še nikoli doslej, tako na ulicah kot številnih kulturnih prizoriščih.

Minuli konec tedna se je v SNG Maribor odvila premiera Grumovega Dogodka v mestu Gogi, enega najbolj znamenitih slovenskih del, ki jih pozna vsak otrok. Delo sprva, povsem po slovensko, ni dobilo posluha med založniki, pozneje pa postalo velika uspešnica tako v knjižni kot v odrski obliki. Goga je podobna Mariboru, je čudovito mesto in točka brez povratka, trdnjava želja, grehov in strahov.

»Vsak poskus dogodka, ki si ga Goga tako želi, je obsojen na propad. Gogovci so obsojeni na večno hrepenenje in čakanje na dogodek, ki se nikoli ne bo zgodil,« pravijo ustvarjalci. V predstavi, ki traja več kot dve uri in jo je režiral Luka Marcen, nastopajo Hana Pucko, Vladimir Višković, Irena Varga, Gorazd Žilavec, Minca Lorenci in številni drugi.

Prekmursko-štajerska igralska in zakonska naveza – Gorazd in Maša Žilavec

Aleksander Popovski, vodja drame SNG Maribor, pravi, da bo Luka Marcen še režiral pri njih.

Ali bo Gogi uspelo priti na Borštnikovo srečanje, ve le umetniški direktor festivala Aleš Novak.