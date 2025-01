Od snežnih strmin do psihiatrične ustanove: življenjska pot Mateje Svet

Nekoč je bila ponos Jugoslavije in ena najboljših smučark na svetu, danes pa Mateja Svet, nekdanja slovenska športna junakinja, dela kot psihoterapevtka v eni izmed psihiatričnih bolnišnic v Ljubljani.

Mateja Svet, Calgary, olimpijske igre, FOTO: Joco Žnidaršič/muzej Novejše Zgodovine Slovenije, Delo

Svet je svojo izjemno kariero okronala leta 1989, ko je postala svetovna prvakinja v slalomu in osvojila bronasto medaljo v veleslalomu. Strokovnjaki so jo zaradi njenega talenta označili za enega največjih smučarskih talentov vseh časov. V prvih petih sezonah tekmovanja je osvojila kar šest medalj, v svetovnem pokalu pa dosegla sedem zmag in 22 uvrstitev na stopničke.

Njena smučarska pot se je začela leta 1983, ko je kot testna smučarka sodelovala na slalomski tekmi svetovnega prvenstva. Že takrat je opozorila nase, saj je dosegla neverjeten rezultat, ki sicer ni bil uradno objavljen, a o njem krožijo legende. Leto kasneje je debitirala na zimskih olimpijskih igrah v Sarajevu in postala svetovna mladinska prvakinja.

Kar tri odličja

Svoje uspehe je okronala leta 1987 na svetovnem prvenstvu, kjer je osvojila tri medalje: srebro v veleslalomu ter bron v slalomu in superveleslalomu. Leto kasneje je osvojila mali kristalni globus v veleslalomu, na olimpijskih igrah v Calgaryju pa srebro v slalomu.

Matejina kariera je bila zaznamovana z izjemnimi dosežki, ki jih je dosegla v relativno kratkem času. Vendar pa je leta 1990, pri komaj 22 letih, šokirala javnost z odločitvijo, da konča svojo smučarsko kariero.

Mateja Svet. FOTO: Joco Žnidaršič/muzej Novejše Zgodovine Slovenij.e Delo

Danes se Mateja Svet posveča delu s človekom - kot psihoterapevtka pomaga ljudem v psihiatrični bolnišnici v Ljubljani. Čeprav je smučanje že dolgo del njene preteklosti, ostaja njen prispevek k slovenski športni zgodovini neizbrisen.