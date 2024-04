Tomaž Mihelič očetu pomagal, da so mu vrnili otroka

Vsestranski Tomaž Mihelič, številnim znan tudi kot Marlenna iz glasbene skupine Sestre, v okviru Humanitarno-umetniškega zavoda sestre Marlene pomaga posameznikom v Afriki, ki živijo v pomanjkanju in na sploh v nezavidljivih razmerah. Aktivno podpira akcijo zbiranja rabljenih očal za ljudi iz držav v razvoju, ki si ne morejo privoščiti okulistične oskrbe, nedavno pa se je vrnil iz Tanzanije, kjer je tamkajšnji družini pomagal do doma in boljšega življenja.

»Zame je zelo močno sporočilo, da lahko mi, ki živimo tu, z eno lepo gesto, ko na primer podarimo očala, ki nam ležijo v predalih in na katera smo že davno pozabili, nekomu v deželah, kjer si žal ne morejo privoščiti človeka vrednega življenja, in mu pomagamo spregledati,« je Tomaž pojasnil, zakaj je podprl že 12. akcijo zbiranja rabljenih očal, ki jo Hofer organizira v sodelovanju z Lions klubom Ljubljana Barje in bo letos v vseh trgovinah potekala do 13. maja.

Doslej so kupci pomagali zbrati 122.528 očal. FOTO: Hofer

Kot pravi, je že davno ugotovil, da kakovost njegovega življenja ne bo prav nič slabša, če bo nekomu življenje spremenil na bolje, in k temu bi rad spodbudil tudi širšo javnost.

Iz stiske rešil afriškega brata

Tomaž se je sicer nedavno vrnil iz Tanzanije, kjer je pomagal družini v stiski. »Lani sem šel kot klasični turist na Zanzibar. Nikoli nisem bilj ljubitelj velikih resortov, zato sem bil v mali nastanitvi, in tam sem spoznal svojega 'afriškega brata'. Živel je na ulici, z grozljivo življenjsko zgodbo, in odločil sem se, da mu bom pomagal,« je razložil.

Njegov prijatelj živi na obrobju Aruše, kjer so v osnovi dobre razmere za življenje, a je boj za preživetje zaradi revščine trd. »Kot moški bi moral preskrbeti družino, zagotoviti hrano in denar, možnosti za zaslužek pa je izjemno malo. Plače so pošastno nizke, okoli 100 evrov na mesec, s katerimi mora preživljati družino, šolnina za otroka pa znaša med 200 in 400 evri na leto. Njemu in družini sem pomagal s plačilom zdravstvenega zavarovanja, postavili smo jim hišico,« je pojasnil humanitarec, ki je glavnino finančnega vložka prispeval iz svojega žepa, ker je čutil, da je tako prav.

Že načrtuje nove projekte

»Njemu se je življenje spremenilo. Po enem letu je dobil nazaj otroka, ki ga je vmes izgubil, ker mu zaradi revščine ni mogel zagotavljati pogojev za življenje. Zdaj pa je dobil nov zagon,« je pojasnil in dodal, da je hišica postala platforma za turizem za celo vas.

Tomaž se je nedavno vrnil iz Tanzanije, kjer je pomagal družini v stiski. FOTO: osebni arhiv

»Je dom za družino, zraven pa je še mala koliba, v kateri prespijo, ko pridejo turisti. Ker zraven teče krasna reka, lahko kot turist kupiš kaj pri vsakem vaščanu – pri enem jajca, pri drugem sadje, pri tretjem zelenjavo, četrti te pelje na izlet. Vse življenje že sanjarim, da bi koga lahko spodbudil, motiviral. Finančna podpora in zagotovitev osnovnih eksistencialnih pogojev sta temelj, na katerem lahko gradijo. Sicer pa ljudje tam ne marajo, da jim kupiš ribo, oni raje vidijo, da jim kupiš palico, da lahko sami lovijo. Željni so novega načina življenja,« dodaja Tomaž.

Tudi v prihodnje namerava pomagati s projekti za izobraževanje in z okoljevarstvenimi projekti, saj pravi, da tam veliko odpadkov še vedno odvržejo v naravo, jih sežigajo, velika težava je mikroplastika.

Z malo gesto lahko vsakdo pomaga

Tomaž si želi, da ljudje ne bi pogledali stran, ko vidijo nekoga v stiski: »Zavedam se, da nismo vsemogočni. Ampak kot posamezniki lahko naredimo velike spremembe. Ne nazadnje je to tudi sporočilo, ki ga nosi akcija zbiranja očal, ki jo zdaj že drugo leto podpiram kot ambasador. Vsako leto je večja, bolj prepoznavna in ozavešča ljudi o zelo velikem pomenu skrbi za sočloveka.«