Oblikovalka iz Zagorja okitila tudi Jennifer Lopez

Marjeta Hribar, oblikovalka nakita in izdelkov iz premoga, živi svoje sanje. Umetnica iz Zagorja je namreč poskrbela za darila za letošnje nominirance za glasbene nagrade grammy. In pri tem se še ne konča. Enako bo storila za letošnje nominirance za oskarja. Tretjega aprila bo tako zasavski premog iz kolekcije Kuolmi romal v nekatere izmed najslavnejših rok na svetu.

V vsaki škatlici je unikatno in neponovljivo darilo. FOTO: Osebni Arhiv

Vse v zvezi s podelitvijo je v glavnem že postorjeno, vsaj ko gre za darila iz Slovenije. Ta so bila odposlana v Ameriko že pred kakšnimi 14 dnevi. Petdeset jih je namenjenih slavnim gostom, deset pa predstavnikom svetovnih medijev, ki bodo na prireditvi. Natančna vsebina vrečk je zaradi pogodbenih določil še skrivnost, znano pa je, da gre za zapestnice v identičnem slogu.

»Kljub temu je vsako darilo unikatno in ima svoj značaj. Pri ustvarjanju sem upoštevala velikost darilnih škatlic in enakovrednost, a se kosi zaradi unikatnosti vizualno razlikujejo in je vsak neponovljiv. Vsak ima v škatlici tudi širšo predstavitev. Sestavili smo krajši film o darilih in njihovem izvoru, izdelavi in drugem. Zgodba o premogu, od kod izhaja material in kako so nastala darila, bo po prireditvi predstavljena na zloženkah. V spremnem pismu smo priložili črtno kodo za ogled filma, tako da si ga bo lahko ogledal prav vsak,« pravi Hribarjeva.

Srečneži so med drugim Celine Dion, Matthew McConaughey, Zac Efron, Cameron Diaz, Gwen Stefani, Reese Witherspoon, Taylor Swift, Liam Hemsworth, Eva Longoria, Gwyneth Paltrow, Mario Lopez, Jessica Alba, Ian Somerhalder in drugi, med revijami pa People magazine, Star magazine, Elle, OK magazine, US Weekley. Hribarjeva je oboževalka nekaterih zvezdniških imen, vendar pravi, da to pri darilih in njihovem ustvarjanju ni imelo nobene vloge.

Povsem nova kolekcija

Za to enkratno in izjemno priložnost je ustvarila povsem novo kolekcijo. Tudi materiala, iz katerih jo je oblikovala, sta nekaj čisto novega. Gre namreč za kombinacijo premoga in bakra. »Tudi zame kot ustvarjalko je to velik izziv. Izdelkov v kombinaciji z bakrom še nisem ustvarjala niti to ni bilo možno. Premoga se ni dalo kombinirati z dragimi in poldragimi kovinami. Zaradi tehničnih postopkov bi se premog med oblivanjem zažgal, zato je bilo najprej treba iznajti ustrezen način proizvodnje,« pove o iznajdbi, ki je rezultat njenih poskusov in raziskovanja.

Nosila ga bo tudi modna ikona Jennifer Lopez. FOTO: Andrew Kelly/Reuters

Zanimiva je tudi odločitev za darila iz premoga. Hribarjeva in organizatorji prireditve so izhajali iz odpiranja sveta za ekološka načela ter trajnostno modo ter si to postavili za izziv. Oblikovanje slovenske ustvarjalke se odlično vklaplja v to.

»Predvsem zaradi premoga, ki v ta namen in na ekološki način še ni bil uporabljen, saj je znan kot kurilno sredstvo, kot tak pa se tudi uporablja po svetu.« Meni in upa, da bo kdo iz estrade začel zastopati ta načela in s svojo prepoznavnostjo veliko pripomogel k ekološki uporabi premoga.

Hribarjeva ne bo osebno odpotovala v Ameriko na podelitev, ampak jo bo spremljala po televiziji, kar je vsekakor velika škoda. Kolekcijo pa si želi ustvariti tudi za slovensko tržišče in druga tuja tržišča, kjer bo dostopna tudi za navadne smrtnike. V kolekciji Kuolmi so sicer že na voljo uhani, ogrlice, prstani, manšetni gumbi, obeski za ključe, zapestnice, zapestnice s čipkami, od nedavnega tudi milo iz premoga, stenske ure in nakit za čevlje, gre za dragocena, lepa, nenavadna in izvirna darila.