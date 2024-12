Nuša Lesar ima novega: poglejte, kdo se ji bo pridružil v studiu (FOTO)

Konec oktobra je presenetila novica, da bo voditelj informativne oddaje Svet na kanalu A Gregor Trebušak po 18 letih zapustil komercialno televizijo POP TV. Zdaj je prišla novica, kdo bo novi voditelj, ki se bo pridružil voditeljici Nuši Lesar. To je Adi Omerović, ki že leta sodeluje v informativnih programih POP TV in kanala A.

Voditelj Adi Omerović. FOTO: Zaslonski posnetek

Oddaja bo v prihodnjem letu tudi nekoliko spremenila svoj format. »Dnevni pregled najodmevnejših dogodkov doma in po svetu ostaja osrednji del oddaje, vendar bomo dodali več poglobljenih tem in studijskih pogovorov z gosti, ki bodo ponudili širši pogled na ključna vprašanja,« so sporočili ustvarjalci oddaje.

Omerović je vodil rubriko Finančni svet, ki bo še naprej imela svoje mesto v oddaji, Adija pa bomo v vlogi voditelja lahko prvič videli že januarja.