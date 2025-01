Novoletna zaobljuba Boruta Pahorja: »Od jutri naprej brez ...«

Z novim letom so prišle tudi novoletne zaobljube, takšne in drugačne, vse pa z namenom stopiti korak naprej k bolj zdravemu in srečnejšemu življenju. Nekateri se obljub držijo vse leto, drugi se jih poskušajo držati, tretji pa jih prestavljajo za kakšen dan, dva ali več.

Na družbenem omrežju Instagram je bivši predsednik Borut Pahor pred nekaj dnevi s sledilci delil spodnji zapis, ki ga objavljamo nelektoriranega, ob čudoviti fotografiji s sinom Luko.

»Z Luketom prec po novem letu spet v vikend pisarni. Obožujeva to. Sveža kava je vedno pri roki, sem in tja te uspejo prelisičiti tudi s svežim rogljičkom, vrag ga vzemi. Pa glih sem sprejel novoletno zaobljubo, da zgubim nekaj odvečnih kilogramov. OK, še danes, ampak od jutri naprej pa samo, če so brez marmelade.«

Pod objavo se je usul plaz komentarjev, objavljamo le nekaj izmed njih.

»Oče in sin oba sta super' res ni treba gledati na kilograme' veselita se skupnega uživanja marmeladnih rogljičkov.«, »Z Luketom ... daj no Borut. Ne tako grdo z našim lepim jezikom.«, »Super, skoraj isto, kot pri meni, samo jaz pol vseeno celo leto grešim.«, »Simpatična!«, »Luka zgleda ko Dončić«.

