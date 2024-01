Novoletni ŠOKkast z Lili Sorum: Kaj nam prinaša 2024? (VIDEO)

Lili Sorum je ena izmed najbolj priznanih numerologinj pri nas, in čeprav ji – ironično – matematika nikoli ni šla preveč dobro, je s številkami skozi leta postala neposredno povezana. Numerologija je veda, ki z izračunom različnih števil lahko poda usmeritve za polno življenje in nam prihrani marsikatero zagato. Lili je prišla pod roke, ko je v knjižnico odšla po čisto drugo gradivo. Najprej je izračunala svoja števila in stvari so se jasnile. Potem je to storila še za partnerja in bližnje ter ob izračunih ter razlagah vedno bolj prepoznavala, kako zelo mogočna veda je in koliko resnice je v njej. Tudi njeno ime je numerološko izračunano, prav za naš pogovor pa je razkrila, zakaj se med Indijanci počuti kot doma in zakaj Ekvador postaja njen drugi dom.

Hitler in Mussolini sta imela mojstrski števili

»Najpogostejša vprašanja na začetku so bila 'ali me partner vara oziroma ali imam možnosti pri določeni osebi', česar se z numerologijo ne da napovedati, lahko pa, da ima nekdo v življenju več možnosti za lekcije, ki bodo vključevale varanje. Numerologija pravi, da imamo ljudje svobodno voljo, zato so izračuni le neke vrste smernice, ki nam lahko pomagajo razumeti sebe in druge. Mussolini in Hitler sta imela mojstrski števili. Se pravi, da sta imela potencial za to, da bi naredila nekaj zares dobrega. In tukaj se mi zdi lep dokaz, da imamo svobodno voljo,« nam je med drugim povedala.

Razkrila je tudi, kaj nam prinaša 2024. FOTO: Marko Feist

Kaj prinaša prihodnje leto?

V znamenju števila osem bo, ki prinaša močno energijo, ta pa bo podpirala ljudi, ki vedo, kaj hočejo. »Dobra novica je, da bomo tisto, česar si bomo želeli in v kar bomo verjeli, tudi dosegli. Slaba novica je seveda, da to najbolj velja za sebične ljudi, ker oni nimajo težav s sprejemanjem in imajo občutek, da jim pač vse pripada,« nam je zaupala. Spregovorila je tudi o podnebnih izzivih in o tem, kaj čaka našo državo.