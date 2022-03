Novi šov na malih zaslonih: Občutek, da se poročam s popolnim neznancem, je bizaren

Na Planet TV so včeraj predvajali prvo epizodo oddaje Poroka na prvi pogled. Gre za oddajo, v kateri se par vidi prvič na poroki. V iskanje prave ljubezni s pomočjo znanosti se je podalo šest žensk (Katja, Hajdi, Sanela, Nina, Kate, Monja) in šest moških (Janko, Anže, Domen, Sandi, Aleksandar in Andraž).

Še preden so se spoznali, so razkrili nekaj svojih skrivnosti. Janko je priznal, da je za njim že zakon, ki se je končal, ker je skočil čez plot. Najbolj odkrito je o svojih pričakovanj in željah spregovoril Domen, ki je dejal, da je zanj spolnost zelo pomembna. »Ne bi imel velike hruške, je pa pomembno, da ima malo več riti.« je dejal. To je nekoliko zmotilo Aleksandra. »Jutri se poročiš, pa se pogovarjaš o tem, kako bi dekleta obračal. Ne vem, ne zdi se mi to resno.«

Domen pred poroko. FOTO: Planet TV

Skupaj spravili dva, ki obožujeta seks

»Seks obožujem. To je zelo pomembna stvar v zvezi. To je tisto, kar ločuje prijateljico in partnerja. Rad preizkušam nove stvari, ker nikoli ne veš, kaj ti lahko postane všeč,« je rekel Domen. Menda ga je nekoč prevara zelo prizadela in ni mogel niti jesti. Strokovnjaki so Domna združili z Nino. »Ko sem se ločila, se mi je svet porušil.« Pred letom dni je izgubila 40 kilogramov, ki priznava, da so jo do zdaj privlačili moški, s katerimi ve, da bodo težave. »Menjavala sem jih in dobila sem lahko katerega koli, ker sem znala kilograme dobro nositi.« Nina zdaj pravi, da je pripravljena na zvezo in da si želi ob sebi moškega.

Nina med iskanjem prave obleke. FOTO: Planet TV

»Ko me bo videl v tej obleki, bo dol padel. Božanska je, popolna je,« je dejala Nina ob izbiranju poročne obleke. Na poročni dan je Nina Domnu poslala žgečkljivo darilo – kocke, na katerih so narisani seksualni položaji, kar je Domna navdušilo. Nino je med vožnjo na lokacijo skrbelo, da ženinu ne bo všeč ali pa da jo pred matičarko čaka nekdo, ki ga že pozna.