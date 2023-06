Nini Radi po koncertu razbili nos, morala je na urgenco

Nina Radi, nekdanja tekmovalka resničnostnega šova Sanjski moški in resničnostne oddaje Kmetija, je morala med vikendom na urgenco. Zdaj je na družbenem omrežju pojasnila, kaj je vzrok za to.

Kot je povedala, je skupaj z dvema prijateljicama obiskala koncert narodnozabavne glasbe. Po koncu koncerta jih je med odhodom presenetila opita ženska, ki jih ni pustila, da gredo mimo nje. Zasula jih je s prostaškimi besedami, članu ansambla, ki je pomagal bolni prijateljici (boleha za cerebralno paralizo), pa je j... mater. Kot pripoveduje Nina, se je pijana ženska zatem začela zaganjati v njeno prijateljico, ki ima cerebralno paralizo. »Lahko bi padla in se poškodovala,« razočarano opisuje Nina, ki naposled le razkrije, zakaj jo je moral pregledati zdravnik. Opita nasilnica je menda po zaletavanju v prijateljico, s telefonom, ki ga je imela v roki, zadela Nino.

»Ženska je krilila z rokami, v rokah pa je imela telefon. Z robom telefona sem jih dobila direkt po nosu,« boleče srečanje opiše Nina. Vsi smo bili šokirani, nos me je bolel, vedela sem, da nekaj ni v redu, ker se poznam in vem, da imam kar velik prag bolečine.«

Na srečo so nasilno žensko odstranili, prijateljice pa so srečno prišle do avta. Ker nos Nine ni nehal boleti in je zatekel, se je po prihodu domov odpravila na urgenco. Tam so ga slikali in ugotovili, da je počen. »Ne bo zunanjih posledic, ni presekan ali zamaknjen, tako da imam srečo v nesreči,« še pojasni Nina.

Nina, ki ne razume takega čezmernega popivanja, je izkoristila priložnosti in položila sledilcem na srce, da »nobena fešta ni vredna, da se zaključi tragično. Imejte se lepo, ampak po pameti. Spijte toliko, da se stvari spomnite in da ne delate »budale« iz sebe pred drugimi. Vem, da se večina teh usede za volan ... Izgubljen izpit je še najmanj. Lahko se konča tragično, zato po pameti.«