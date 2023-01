Nina Radi novo leto začela katastrofalno

Zvezdnica slovenskih resničnostnih šovov Nina Radi se zadnje čase pogosto bori z boleznimi. Začelo se je že lani, enako ali še slabše pa se nadaljuje v novem letu.

Kot je zapisala na svojem družabnem omrežju, je decembra najprej prebolela gripo, zatem pa še vnetje sinusov. Zdravili so jo z antibiotiki, ki so opravili svoje delo.

Tablete, ki Nini pomagajo do boljšega počutja. FOTO: Zaslonski posnetek

Vendar pa novega leta ni začela sveža in spočita. Spet jo je namreč položilo v posteljo. »Pet dni vročine nad 38 stopinj, kašelj in zdaj še pljučnica,« poroča in se priduša, »lep začetek leta res.«

