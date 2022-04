Nina Radi je točila solze žalosti: spet bo morala pod nož

Nina Radi, drobna in brhka svetlolaska, ki smo jo spoznali v resničnostnih šovih Sanjski moški in Kmetija, se znova srečuje z zdravstvenimi težavami. Po prebolelem raku in hudi poškodobi stopala, se je znova znašla v težkem obdobju. Sledilcem je razkrila, da je izvedela, da bo morala znova pod nož. Podrobnosti še ni razkrila, je pa povedala, da je do zdaj že prestala veliko in da ve, da bo prestala tudi to, kar jo še čaka. A vendar ni vse tako črno.

»Po včerajšnji diagnizi in solzah žalosti so danes sledile nove, vendar tokrat solze sreče,« razpisala se je o svojih dosedanjih zdravstvenih težavah in razkrila, da je v zadnjem obdobju namenila veliko časa treningu in da je znova del slovenske reprezentance. »Neizmerno se veselim odkrivanja novih tekaških poti po vsem svetu.«