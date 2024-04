Sony ULT wear: ultra basovske slušalke

Za Sony že vrabci na strehi čivkajo, da dela dobre slušalke. Japonski elektronski velikan je nedavno predstavil novo linijo izdelkov z imenom ULT power sound, ki je namenjena uživanju v udarni glasbi z izrazitimi basi, kar bo všeč marsikomu. Med izdelki so tudi brezžične slušalke ULT wear, ki imajo, tako kot ostali iz nove serije, poseben gumb, s katerim še okrepimo nizke tone.

Enostavna uporaba

Slušalke ULT wear se s telefonom povežejo prek bluetootha, za fino nastavljanje pa je treba skoraj nujno uporabljati Sonyjevo aplikacijo headphones connect, v kateri naravnamo najvišjo absolutno glasnost, nastavimo izenačevalnik zvoka, upravljamo aktivno odstranjevanje hrupa iz okolice oziroma zaznavanje zvoka (na srečo je na slušalkah tudi namenska tipka za to) in nastavimo prostorski zvok, ki mu pri Sonyju pravijo 360 reality audio, oziroma skrbimo za aktualne posodobitve programske opreme slušalk.

Tipka ULT postreže z dvema basovskima načinoma.

Na splošno se lahko povežejo s katerim koli virom zvoka, ki podpira brezžični standard bluetooth, priložen je 1,3-metrski kabel s klasičnim 3,5-milimetrskim vtičem. Slušalke lahko povežemo z dvema napravama hkrati, denimo z računalnikom in telefonom.

Ultimativni basi

Oznaka ULT naj bi pomenila ultimativne base. In dejansko so basi že v običajnem načinu poslušanja močni, če pritisnemo na tipko ULT, pa kar ponorijo. Na voljo imamo dva ultra basovska načina. Stvar se obnese pri glasbenih zvrsteh, ki nimajo tako poudarjenih nizkih tonov, medtem ko je pri kakšnih drugih žanrih basov že kar preveč in jih je bolje poslušati v običajnem načinu. No, razen če nažigamo videoigre.

Tipki ULT za naravnost divje base in NC/AMB za preklapljanje med načini poslušanja FOTO: Staš Ivanc

Drugače je zvok precej uravnotežen in čist, stereo slika lepo široka, dinamika na nivoju; če seveda ne pritisnemo na tipko ULT. Slušalke znajo biti tudi precej glasne, tako da previdnost za tiste z bolj občutljivimi bobniči ni odveč. Šalo na stran, zvok je precej dober, sam sem najbolj užival v običajnem načinu poslušanja brez okrepljenih basov, saj jih je bilo tudi tam več kot dovolj. Kdor bo želel uživati v resnično vrhunskem zvoku, si bo raje omislil fantastične Sonyjeve slušalke WH-1000XM5, ki pa so skoraj dvakrat dražje. Za ULT wear je treba odšteti okoli dvesto evrov.

Udobje pri poslušanju

Izkaže se tudi Sonyjeva tehnologija aktivnega odstranjevanja šumov (ANC), ki poskrbi za odklop od okolice in večje uživanje v poslušanju najljubše glasbe. Seveda imamo tudi možnost zaznavanja zvokov iz okolice.

30 ur poslušanja z vklopljenim ANC.

ULT wear zaznajo, kdaj jih snamemo z glave, in tedaj nehajo predvajati glasbo oziroma jo spet zaženejo, ko si jih nadenemo. Priložena je čvrsta torbica za prenašanje z narisano shemo, kako zložiti slušalke. Fina je tudi funkcija quick attention: ko z dlanjo prekrijemo desno slušalko, se jakost zvoka zniža, slušalke pa preklopijo iz ANC v način zaznavanja zvoka iz okolice.

Slušalke so precej udobne in z maso 255 gramov niso pretežke niti za daljše poslušanje, k čemur prispevajo mehke čezušesne blazinice. Niso pa vodoodporne. Baterija naj bi pri poslušanju ob normalni glasnosti in brez vklopljenega ANC zdržala 50 ur, z aktivnim odstranjevanjem hrupa pa 30 ur. V treh minutah se napolnijo za 90 minut delovanja, v desetih pa za pet ur.