Nina Osenar se vrača na male ekrane

Na Planet TV poročajo, da bo priljubljeni televizijski šov Moj Dragi zmore ponovno na malih ekranih. Kot pravijo, gre za ponovitev druge sezone šova na Planetu, ki sta ga vodila Nina Osenar in Miha Brajnik.

Oddaja bo na sporedu od ponedeljka do srede, v njej pa imajo glavno besedo ženske. »Sposobnosti in pogum njihovih partnerjev so na pravi preizkušnji – če ženska namreč trdi, da njen dragi zmore izpolniti neko nalogo ali premagati določeno oviro, potem mora on to storiti, in če izziv opravi uspešno, njegovo dekle zmaga,« so sporočili s Planet TV.

Štiri ženske, ki si želijo osvojiti čim višjo denarno nagrado, za mizo za poker kockajo s sposobnostmi svojih moških.

Nino Osenar bomo tako lahko spremljali le oddajah iz preteklih sezon. Sicer pa se Nina zadnje čase posveča promociji ob izidu svoje knjige in skuša zamujeni čas zaradi bolezni nadomestiti v družbi svoje družine.