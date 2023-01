Nina Klinar, ki jo je bivši javno ponižal: Do vratu sem v dreku (FOTO)

Pisali smo, da je slovenski olimpijec Tim Kevin Ravnjak (26) te dni poskrbel za škandal, ko je objavil mednožje menda svoje nekdanje žene Nine Klinar, s katero imata otroka. Ravnjakov profil na instagramu je bil kmalu po objavi umaknjen, dva dneva za tem pa se je oglasila Klinarjeva in dejala, da je celotno zadevo predala sodišču in kriminalistom. Z zapisom na instagramu je povedala, zakaj ne želi javno prati umazanega perila in razkriti podrobnosti svoje, kot kaže, umazane ločitve.

Nina Klinar je danes odgovarjala na vprašanja svojih sledilcev, in sicer iz avtomobila v vojaški obleki, saj je kot saksofonistka zaposlena v Orkestru Slovenske vojske. V službo se je vrnila po dveh letih, in kot pravi, ji je to dobro delo.

V obliki pogovora objavljamo vprašanja in odgovore, ki jih je Klinarjeva namenila svojim sledilcem.

Kako si?

Glede na situacijo se držim. In to zelo dobro, najlepša hvala za vso podporo.

Zakaj si se ločila?

To je ena izmed stvari, o kateri ne bom javno govorila.

Si si lahko mislila, da bi se ti lahko kdaj zgodilo kaj tako podlega?

Nisem si mislila, me pa dandanes nič več ne preseneča. Človeška podlost in neumnost ne pozna meja.

Bi se po vsem tem, kar si doživela, spustila v novo ljubezensko razmerje?

Seveda. Nisem nehala verjeti v pravo ljubezen in da še obstajajo dobri ljudje. Sem mnenja, da obstaja prava ljubezen, lep in spoštljiv odnos in da bo vsak izmed nas to nekoč imel. Sama sem pripravljena na novo razmerje, ampak ne vem, kdaj in če se bo to zgodilo. Še ne razmišljam o tem, ker sem do vratu v dreku z drugimi stvarmi.

Ali bi si želela, da bi bivšega partnerja lahko bolje spoznala, preden si se poročila?

Mislim, da se vse zgodi z razlogom – dobesedno, ne mislim tega klišejsko. In ne obžalujem ničesar, niti se ne ukvarjam s tem, zakaj in kako je bilo.

Zakaj bi se bivši želel na tako nizkoten način maščevati?

Najprej moraš imeti rad sebe, potem šele druge. Zato pa pravim, da dejanja povedo več kot tisoč besed. Če se sama ne bi dobro počutila v svoji koži, če bi imela frustracije ali karkoli, verjamem, da bi se tako vedla tudi do drugih, saj človek oddaja energijo, ki jo nosi. Kakršen si do sebe je le odraz tega, kakšen si do drugih.