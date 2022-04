Nika Urbas, si to ti? Popova sodnica neprepoznavna (FOTO)

Nika Ambrožič Urbas je modna vplivnica, Slovenija pa jo pozna tudi kot sodnico v šovu Zvezde plešejo. Modna poznavalka niti približno ne kaže svojih let, mirno se lahko postavi ob bok precej mlajšim dekletom. Jasno je, da je njeno telo brez trohice maščobe, za kar ima veliko zaslug sama, saj zase lepo skrbi. Redno telovadi in se zdravo prehranjuje, seveda si tu in tam dovoli kakšno majhno pregreho, a to se ji niti malo ne pozna.

Njen instagram je poln čudovitih fotografij in nedavno je delila serijo takšnih. Na fotografiji se blešči filmsko bel nasmeh, nekoliko drugačne pa so njene obrvi in frizura. V poplavi filtrov, ki so prisotni na spletu, sicer ne moremo trditi, da gre za kakšen lepotni poseg, je pa lepa Nika vsekakor zelo sveža in mladostna.

