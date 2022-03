Nika in Rok končno priznala ljubezen? (FOTO)

Brata Anej in Rok Piletič iz dua BQL sta v nedeljo ukradla šov najbolj gledane oddaje na POP TV ta trenutek. Tretja oddaja šova Znan obraz ima svoj glas je namreč minila v znamenju poljuba dveh zvezdnikov naše scene, Roka in Nike Zorjan, o katerih se že dlje šušlja, da sta par. Mlada umetnika iz dua BQL sta v prvi in drugi oddaji dokazala, da sta prava zabavljača, tokrat pa sta imela še posebej velik izziv, saj sta morala uprizoriti legendarno točko iz filma Aladdin.

To je priznanje, da sva z Anejem šovu predana 200-odstotno in da bova za dobro točko naredila vse!

Do nastopa sta bila v dvomih, kdo od njiju bo Jasmina in kdo Aladdin, nato pa sta na veliko presenečenje gledalcev spoznala, da bo vlogo nenapovedano prevzela njuna prijateljica iz glasbene ekipe, Nika Zorjan. Točka je bila odlično izpeljana, največ prahu pa je dvignil sočen poljub med Rokom in Niko.

Gledalci so se ob tem vprašali, kaj se dogaja in ali to pomeni priznanje, da sta mlada glasbenika par, saj govorice o njuni ljubezni v javnosti krožijo že dlje. »Seveda! To je priznanje, da sva z Anejem šovu predana 200-odstotno in da bova za dobro točko naredila vse! Tudi Nika je vedela, da bo za dobro uprizoritev točke iz Aladdina potreben poljub. Pevci smo vsi tudi malo igralci. Veste, kaj vse naši igralci v serijah počnejo ... Bo pa tudi Nika takemu kerlcu en poljubček stisnila,« se je Korošec spretno izmuznil vprašanju, ali sta z Niko vendarle par, kot mnogi namigujejo.

Brata iz dua BQL sta tudi tokrat navdušila s svojim nastopom oziroma imitacijo. FOTOGRAFIJI: MEDIASPEED

Nekaj govoric je bilo v preteklosti slišati, da si je blizu tudi z Nino Pušlar, za katero je Rok že pred časom priznal, da je bila njegova simpatija iz najstniških let, a so govorice zdaj potihnile. Bo poljub z Niko Zorjan v najbolj gledanem šovu te pomladi zdaj govorice o tem, da sta Nika in Rok več kot samo prijatelja, še bolj podžgal?