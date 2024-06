Neverjetno! Toliko je Miha Deželak s kolesarjenjem letos zbral za otroke

V dobrodelni akciji Radia 1 Deželak Junak, ki je svojo deseto izvedbo zaključila na Debelem rtiču, so zbrali 1.217.026,21 evra. Vsa zbrana denarna sredstva bodo šla za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin, marsikdo bo sploh prvič na morju.

»Tudi letošnji namen akcije je ostal enak - zbiranje denarja za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin, saj verjamemo, da si vsak otrok zasluži brezskrbne počitnice in nepozabne spomine,« so ob koncu akcije objavili na Radiu 1. Dodali so, da bodo s pomočjo donatorjev omogočili poletne počitnice, polne smeha, igre in novih dogodivščin, ki bodo otrokom, ki odraščajo v težkih okoliščinah, prinesle trenutke sreče in brezskrbnosti.

Gonilna sila akcije, radijski voditelj Miha Deželak, je z ekipo znova obredel velik del Slovenije, svojo desetdnevno pot pa je zaključil »tam, kjer se otroci, ki še nikoli niso videli morja, vsaj za nekaj dni počutijo lepo in uživajo v morskih radostih, spoznavanju novih prijateljstev - Debelem rtiču«.