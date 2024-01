Neverjetna preobrazba resničnostne zvezdnice: bi jo danes prepoznali? (FOTO)

Se še spomnite Nine Golub, ki je pred dobrimi osmimi leti tekmovala v resničnostnem šovu Big Brohter? Takrat je v šovu slavila Pia Filipčič, Nina pa se je po koncu šova posvetila fotografiji in ustvarjanju družine.

Leta 2016 se je zaljubila, dve leti kasneje poročila in postala mamica. Po drugem porodu pa se je začela Nina srečevati z zdravstvenimi težavami, ki so privedle do tega, da je morala drastično spremeniti svoje življenjske navade. Za Žurnal je razkrila, da je imela težave zaradi visokega pritiska. Ocenila je, da je bila zaradi slabega zdravstvenega stanja celo nesposobna skrbeti za dva živahna otroka, zato se je v zadnjih dveh letih odločila za spremembe, ker s sabo ni bila več zadovoljna.

Drastična sprememba ni prišla čez noč. Nina je v zadnjih dveh letih izgubila neverjetnih 75 kilogramov in ima danes pri svojih 175 centimetrih 56 kilogramov.

Dejala je, da je bil, po tem, ko so nekaj dni po sinovem rojstvu ostali sami, njen prvi cilj to, da poskrbi za otroka. Dogajalo se je, da je čez dan pozabljala nase, zvečer pa se je predala slabim navadam, zaradi katerih so se začeli nabirati kilogrami.

Razkrila je še, da je bila ena izmed sprememb ta, da je na dan naredila deset tisoč korakov in da se trudi biti čim več gibanju. Ugotovila je, kako zelo pomembni so redni obroki. Danes je vse, a v manjših količinah, v času hujšanja, pa je vse obroke tehtala.

Po drastični izgubi kilogramov se bo februarja odpravila še na operacijo, kjer ji bodo odstranili odvečno kožo, saj se ji pod njo delajo rane, ki jo bolijo.