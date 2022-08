Nepričakovan razplet: slovenska vplivnica in slavni košarkar se selita na Japonsko

Življenje športnikov je velikokrat nepričakovano in spremembe v karierni poti ponavadi vplivajo na njihove najbližje. To še posebej velja za partnerje in otroke, ki so ponavadi zelo vezani na njihove odločitve. To je na lastni koži že velikokrat občutila slovenska vplivnica Adrijana Dimec, žena slovenskega reprezentanta Žige Dimca. Slovenski košarkar se z družino seli na Japonsko, sklenil je pogodbo z ekipo Nishinomiya Storks.

Novico je svojim bližnjim sporočila tudi Adrijana in vse skupaj posnela. Tako je nastal spodnji posnetek, kjer je domače presenetila z novico o selitvi. Poglejte kako so reagirali.